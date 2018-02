Cinco morrem e 18 ficam feridos após ônibus cair em córrego em MG

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus, no bairro Mangueiras, em Belo Horizonte (MG), por volta das 19h30 desta terça-feira (13). O motorista da linha 305 (estação Diamante-Mangueiras) perdeu o controle da direção na rua José Luiz Raso, o ônibus caiu em um córrego e bateu contra um muro de contenção. No acidente, morreram o motorista e quatro passageiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, os mortos estavam na parte dianteira do coletivo que foi a mais danificada pelo impacto. Ao menos três delas tiveram que ser retiradas das ferragens pelos bombeiros. Outras 18 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região, de acordo com a Polícia Militar. O estado de saúde delas não foi informado. Testemunhas disseram à PM que o ônibus desceu a rua em alta velocidade e que sentiram um cheiro forte de borracha queimada. O ônibus foi retirado do córrego no início da madrugada desta quarta (14). As causas do acidente serão investigadas.