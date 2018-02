De máscara, Marília Mendonça curte Carnaval de Salvador no anonimato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marília Mendonça usou uma máscara da série "La Casa de Papel" para curtir o Carnaval de Salvador nas ruas, sem ser assediada por fãs. A cantora sertaneja relatou sua aventura no Twitter e foi aplaudida pelos fãs. "Gente, é oficial! Eu curti o Carnaval de Salvador! Que emoção!", escreveu a sertaneja. "Nunca tive condições de vir para cá antes de cantar e não podia deixar de viver essa experiência. Obrigada Salvador!", comemorou a cantora, que depois se apresentou num camarote da cidade. Seu relato rendeu milhares de curtidas nas redes. "Pegamos o primeiro percurso sem segurança, só eu e meus amigos e Deus e foi FODA!", comemorou. "Primeiro a parte da subida, a negociação da cerveja, galera comentando sobre a fantasia... Gente pedindo para tirar foto por causa da fantasia! Que vibe!", se surpreendeu a cantora. Em seu Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Léo Santana, também disfarçado com uma máscara de "V de Vingança". "Sem palavras pra quando cheguei, as pernas doíam mas o coração tava satisfeito!". Quem também conseguiu curtir um bloco de Carnaval sem ser importunado foi o casal Fátima Bernardes e Túlio Gadelha. A dupla foi ao bloco Cacique de Ramos, um dos mais tradicionais do Carnaval carioca.