Lucíola coloca chave da masmorra no pão de Constantino em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afonso (Romulo Estrela) suplica para Amália (Marina Ruy Barbosa) se lembrar dele. Virgílio (Ricardo Pereira) se aproveita da falta de memória de Amália para dizer que Afonso a seduziu com mentiras. Virgílio instiga Amália a anular seu casamento. Afonso avisa à família de Amália que se afastará por um tempo para pensar no que fazer. Constantino (José Fidalgo) declara a Catarina (Bruna Marquezine) que sua vida está nas mãos dela. Lucrécia (Tatá Werneck) se abala com a proximidade de Pietro durante a aula de harpa. Lucrécia tenta provocar ciúmes em Rodolfo (Johnny Massaro) ao levar Pietro para tocar harpa no jantar. Lucrécia confidencia a Latrine que Rodolfo não sente amor por ela. Augusto (Marco Nanini) conta a Afonso que recebeu de Amália um pedido de anulação do casamento. Afonso concorda com a anulação do casamento para evitar que a mulher seja presa. Saulo (João Vithor Oliveira) decide abandonar a academia. Afonso diz a Amália que torce para que ela se lembre deles antes de se casar com Virgílio. Lucíola coloca a chave da masmorra no pão de Constantino, a pedido de Catarina. Constantino consegue sair da prisão e aproveita para levar Catarina como garantia de vida.