Vinícius é afastado do cargo em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Laura (Bella Piero) tenta expulsar Vinícius (Flavio Tolezani) do flat. Gustavo (Luis Mello) diz a Nádia (Eliane Giardini) que não pode arquivar a denúncia contra o delegado. Sophia (Marieta Severo) afirma a Amaro Amaro (Pedro Carvalho) que Estela (Juliana Caldas) ficará sem herança se decidir se casar com ele. Cleo (Giovana Cordeiro) procura Leandra (Mayana Neiva) no bordel. Vinícius constata que Bruno encaminhou sua denúncia ao tribunal. Aura conta a Gael (Sérgio Guizé) que pode ser irmã de Clara (Bianca Bin). Duda/Elizabeth (Glória Pires) se prepara para viajar ao Rio de Janeiro com Henrique (Emilio de Melo). Adriana (Julia Dalavia) afirma a Jô (Bárbara Paz) que não deixará Duda/Elizabeth afastar Henrique da família. Bruno (Caio Paduan) e o fisioterapeuta ajudam Raquel (Erika Januza) a caminhar pela casa. Henrique pede a Duda/Elizabeth para mentir na audiência em favor de Natanael (Juca de Oliveira). Patrick (Thiago Fragoso) busca provas contra Vinícius. O delegado descobre que Gustavo (Luis Mello) encaminhou sua denúncia para o promotor público. Patrick se oferece para ajudar Abel a condenar o delegado. Vinícius é afastado do cargo.