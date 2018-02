Tina sai de casa abalada com o estado de Mitsuko em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edgar (Marcello Antony) gosta do clipe de Fio, e Malu tenta denegrir o rapaz. As Five estudam juntas para o Enem. Há uma passagem de tempo. Ellen (Heslaine Vieira) e Jota começam a ensinar as crianças. Benê (Daphne Bozaski) e Guto escolhem as músicas que irão tocar em suas provas de habilidade. Keyla (Gabriela Medvedovski) decide fazer uma festa surpresa para Tato (Matheus Abreu). Tina (Ana Hikari) sai de casa abalada com o estado de Mitsuko. Chega o dia da prova. Clara vê Fio entrosado com Taís. Julinho pede para estudar na nova escola particular, a The Best, e Josefina o repreende. Malu fica insegura com a pouca procura à sua escola. Roney busca Tato no local da prova e na volta para casa são abordados por Aldo na rua.