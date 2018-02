Canadense recebe proteção após medalha e sofrer ameaças

Site canadense noticia as ameaças à atleta (foto: Reprodução/sportsnet.ca)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A canadense Kim Boutin recebeu proteção particular após receber ameaças nas redes sociais. Boutin competiu nos 500m dos jogos de Inverno, na modalidade patinação em velocidade no gelo, e herdou medalha de bronze.

Torcedores sul-coreanos ameaçaram Boutin por ter se envolvido na disputa que gerou a desclassificação da atleta Choi Min-Jeong, que era uma das favoritas ao ouro. Min-Jeong foi flagrada empurrando Boutin em determinado momento da prova. A sul-coreana havia terminado os 500m em segundo lugar, mas foi eliminada após conferência da arbitragem. Com isso, Boutin ganhou a medalha de bronze.

O ouro ficou com a italiana Arianna Fontana. Com medo após ser ameaçada de morte, a competidora do Canadá encerrou suas contas nas redes sociais. O Comitê Olímpico Internacional emitiu comunicado pedindo para que o público respeite os atletas dos Jogos. "Não podemos controlar as mídias sociais, mas o público deve respeitar os atletas", informou o porta-voz do COI, Mark Adams.