Shaun White ganha 3º ouro olímpico no snowboard 4 meses após acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro meses após sofrer um acidente durante os treinamentos na Nova Zelândia, Shaun White ganhou o seu terceiro ouro olímpico no snowboard. Em outubro de 2017, ele se chocou contra uma quina, sofreu um grande corte na cabeça e levou 62 pontos. O norte-americano conquistou a medalha nesta quarta-feira (14) depois de conquistar os 97,75 pontos e travar uma boa disputa com o japonês Ayumu Hirano, vencedor da medalha de prata. O bronze ficou com o australiano Scotty James. “Eu sabia que tinha feito uma boa corrida, fiquei orgulhoso disso. É uma das corridas mais desafiadores que já fiz. Estou feliz demais com a minha performance e orgulhoso dos outros competidores também”, disse White. Aos 31 anos de idade, Shaun tem três medalhas de ouro no snowboard olímpico. Em 2006, ele venceu em Turim, e depois conquistou em Vancouver, em 2010. Apesar do histórico vitorioso no esporte, Shaun White tem uma sombra na sua carreira. Em 2016, o atleta, que também é guitarrista, foi acusado de agressão sexual por Lena Zawaideh, ex-baterista de sua banda de rock, a Bad Things. O processo foi arquivado.