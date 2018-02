Uber nos EUA determina descanso para o motorista após 12 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de gerenciamento do Uber, Sachin Kansal, disse ao jornal "The Washington Post" que os motoristas do aplicativo não poderão mais fazer jornadas além de 12h. "Precisamos manter nossos motoristas e usuários seguros", afirmou Kansal. Uma nova atualização do aplicativo, válida apenas para os Estados Unidos, por enquanto, vai limitar a jornada. Os motoristas receberão avisos quando o período de 12h se aproximar. O primeiro será quando alcançarem 10h seguidas, outro com 11h e o último faltando 30 minutos. A nova regra começará a vigorar até o final deste mês. A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa do Uber no Brasil, mas não obteve resposta, até o momento, se essa regra será adotada no país.