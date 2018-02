Acidentes nas estradas federais do Rio deixam cinco mortos e 104 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram e 104 ficaram feridas em 85 acidentes nas estradas federais do Rio de Janeiro, durante o carnaval, entre a sexta-feira (9) e terça-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no Carnaval de 2017 foram mais acidentes (99) e mortos (seis), mas houve menos feridos (98). As informações são da Agência Brasil. Um dos acidentes mais graves ocorreu na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba. Na manhã de domingo (11), uma colisão entre dois veículos deixou dois mortos e três feridos graves, na altura do quilômetro (km) 448. Na noite do mesmo dia, na BR-493, em Magé, uma colisão frontal entre veículos deixou seis pessoas feridas com gravidade, na altura do km 18. Outros três mortos foram registrados em acidentes na Via Dutra (BR-116), em Seropédica; na BR-356, em São João da Barra; e na Rio-Juiz de Fora (BR-040), em Duque de Caxias. Foram registrados mais de 1.500 testes do bafômetro. Sessenta e duas pessoas foram multadas, seja pela constatação do consumo do álcool, seja pela recusa de fazer o teste. Mais de 5 mil multas foram aplicadas, a maioria (2.616) por excesso de velocidade. Também foram aplicadas 1.206 infrações por ultrapassagem proibida.