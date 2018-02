Um acidente deixou um pessoa morta na manhã desta quarta-feira, 14, em Antonina, no Litoral do Estado. Segundo as informações da Autopista Régis Bittencourt, o acidente foi na altura do km 17, da BR-116, próximo do limite com o município de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Leia mais no Blog Plantão de Polícia