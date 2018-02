Youtuber, de 14 anos, é baleada na cabeça em Paranaguá em briga de trânsito

A youtuber, do canal Isatopshow e miss Paranaguá, Isabelly Cristine Santos, 14 anos, foi baleada na cabeça nesta madrugada desta Quarta-feira de Cinzas, em Pontal do Paraná, município do litoral do Estado. Segundo as informações do portal de informações Rádio Ilha do Mel, a menor estava com a mãe, no carro da família, voltando do balneário de Shangri-lá onde gravou uma entrevista quando foi atingida por um tiro na testa. O canal de Isabelly tem mais de 30 mil inscritos.

