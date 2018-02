'Meu nude pro Carnaval', diz Letícia Spiller ao posar nua em casa

BEATRIZ FIALHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Letícia Spiller, 44, aproveitou o Carnaval em casa, de uma maneira diferente da tradicional. Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece nua no sofá de sua casa. "Manhã de Carnaval", escreveu ela. A imagem, publicada nesta terça (13) é o resultado de um ensaio sensual que a atriz fez com a Day Dream Fotografia, com quem fez diversos ensaios nos últimos dois anos para montar seu site pessoal, onde compartilha textos autorais, receitas e estudos de personagem. "Meu Nude de Carnaval", continuou ela na legenda da foto, colocando outras hashtags. Esta não é a primeira vez que a atriz surpreende seus seguidores com fotos sensuais. Em dezembro de 2017 a atriz compartilhou outra foto nua, em que aparece de costas, exibindo uma tatuagem de pássaro. Longe da TV desde setembro de 2017, quando interpretou Monique em "Os Dias Eram Assim", novela das 23h da Globo, Spiller comentou que pretende lançar um livro de poesias. Em entrevista à reportagem, a atriz disse que é muito inquieta e tem inúmeros planos para se realizar como pessoa.