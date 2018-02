Mulheres do 'BBB 18' debocham de Gleice e causam revolta em internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de sair com alto índice de rejeição na noite desta terça (13), Ana Paula protagonizou cenas polêmicas no "Big Brother Brasil 18" (Globo) ao lado das companheiras Nayara e Patrícia. O tom de chacota de uma conversa que aconteceu entre o trio envolvendo a participante Gleice continua repercutindo nas redes sociais nesta quarta (14). Juntas, as três debocharam da risada e do jeito da acreana. "Ela mudou muito daquela menina recatada dentro do quarto que só fazia 'hehehe'", disse Patrícia, imitando com zombaria a risada da participante. "A risada dela é assim", respondeu Ana Paula, também imitando Gleice. "Faz mais de duas semanas que eu fiz uma observação. A Gleice, toda vez que ela está no sofá, ela está assim, com a cabeça apoiada numa poltrona", disse Nayara. "Eu, enquanto mulher preta, falo 'velho, levanta essa porra", completou. No quarto, onde também estava Diego, o líder da semana, o grupo continuou a imitar e debochar. "No Carnaval, eu vou fantasiada de Gleise", disse Patrícia, imitando a postura que o grupo atribuiu à participante. "Meninas demasiadamente femininas sempre me irritaram. Esse pescoço deitado, eu tenho vontade de fazer levantar", disse novamente Nayara. No Twitter, a gravação do momento viralizou e causou revolta entre os internautas. "Esse vídeo é tão humilhante que eu tenho certeza que se a Gleici ver isso ela chora", escreveu um perfil na rede social que usa o nome Gleice. "Deprimente esse trio, xenofobia, machismo, discriminação e recalque a gente vê por aqui", disse uma internauta que usou a hashtag #GleiceMereceRespeito, criada para defender a acreana. Outro momento polêmico que causou revolta de internautas foi quando o mesmo grupo conversou sobre o interesse de Gleice por Wagner. "Quando um cara daquele ia chegar nela? Em nenhum momento da vida dela", disse Ana Paula. "Nunca", respondeu Nayara.