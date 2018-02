Missa de Cinzas abre preparação para a Páscoa

Missa na Catedral abre a Quaresma (foto: Valquir Aureliano)

O período da Quaresma começou nesta quarta-feira (14) para a comunidade católica. Em Curitiba, foi lançada com uma missa presidida pelo arcebispo de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo, na Catedral Metropolitana. A missa abre os período de 40 dias na Igreja Católica, que é uma preparação para a Semana Santa e a Páscoa. A missa leva esse nome porque os fiéis recebem as cinzas de ramos de oliveira ou de outras plantas, benzidos no Domingo de Ramos.