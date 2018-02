Campanha da Fraternidade 2018 aborda a violência

O arcebispo de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo, lançou ontem, na Capital, a Campanha da Fraternidade 2018 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Neste ano o tema é ‘Fraternidade e superação da violência’. A proposta da Campanha da Fraternidade deste ano é vencer a cultura do ódio e da violência, tão forte na sociedade atualmente.

A Campanha da Fraternidade é realizada pela Igreja Católica no Brasil anualmente com o objetivo de despertar o espírito comunitário em busca de um bem comum. A campanha sempre é lançada na Quarta-Feira de Cinzas, juntamente com o início da Quaresma. Neste ano segue até o dia 29 de março.

A campanha compreende que a questão da violência só pode ser superada pela integração do governo com a população e, considerando que 2018 é ano eleitoral, propõe que a sociedade se mobilize para discutir e refletir de forma crítica as saídas para este desafio.

Durante a Quaresma as paróquias, grupos e comunidades ligadas à Igreja intensificam as atividades relacionadas ao tema da Campanha.