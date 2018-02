Jovem jogador profissional de sinuca morre em acidente na BR-376

(foto: Rede News 24 Horas)

Um rapaz de 19 anos morreu e outro de 20 anos ficou ferido em um acidente de carro na tarde desta quarta (14) no km 657 da BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do Celta prata e acabou capotando.

Os dois rapazes ficaram presos nas ferragens. Após um resgate difícil, os dois foram encaminhados ao hospital. Ronen Medeiros de Freitas Junior morreu no hospital. A morte do rapaz causou grande comoção nas redes sociais. Ele era atleta de sinuca. Até o fechamento desta reportagem o horário e local do velório não tinham sido confirmados.

Nota de pesar

A Federação Paranaense de Sinuca publicou em seu site uma nota de pesar: " É com muito pesar que informamos sobre a morte do nosso atleta Ronen Medeiros de Freitas Junior filho de Ronen Medeiros de Freitas e Tatiana Medeiros de Freitas. A sua morte nos pegou de surpresa e o levou de nós repentinamente. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe dê paz, e que Deus dê conforto à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade. A Sinuca Paranaense está de luto"