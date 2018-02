‘Invernico’ antecede o fim do horário de verão

Cena curitibana: em pleno inverno, agasalhos mais pesados nas ruas (foto: Geraldo Bubniak)

O fim do feriado de Carnaval foi com baixas temperaturas em parte do Paraná. Ontem, em Curitiba, as máximas ficaram abaixo dos 20ºC e devem se repetir hoje. No sábado, à meia-noite, acaba o horário de verão, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora, retornando às 23 horas. O frio fora de época é provocado pela grande cobertura de nuvens e a presença de uma massa mais fria.

Hoje, novamente a Capital deve ter muitas nuvens desde a manhã e assim ficar ao longo do dia. Amamhã, o clima fica ameno e o sol aparece entre nuvens. A partir do sábado, as temperaturas voltam a subir, e as pancadas de chuva também devem dar as caras. As máximas vairam entre 25 e 26 graus no fim de semana.

Horário

O horário de verão começou no dia 15 de outubro de 2017 no Paraná e mais nove estados e no Distrito Federal. Mas pode ter sido o último. O governo federal vai discutir a eficácia do horário na semana que vem. Se ficar comprovado que a alteração do horário não traz mais economia significativa ao sistema, ele pode ser cancelado.

Históricamente é verificada uma pequena redução no consumo da energia – estimada em 0,5%, equivalente apenas à redução na utilização de lâmpadas no início da noite. Mas, a diluição do pico de consumo no fim da tarde contribui para evitar que as tarifas fiquem mais caras, já que previnem sobrecargas no sistema elétrico e o consequente acionamento de usinas térmicas.

Além do Paraná, o horário de verão vale para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.