Rodovias estaduais têm queda nas estatísticas durante o feriado

Movimento intenso na BR-277 (foto: Valquir Aureliano)

O número de acidentes, mortos e feridos caiu durante a Operação Carnaval desencadeada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) nos mais de 12,8 mil km de rodovias estaduais durante as festividades do feriado prolongado. Em comparação com o mesmo feriado no ano passado, neste ano houve redução (-7,52%) no número de acidentes, ou seja, no ano passado foram 133 e neste feriado 123, bem como diminuiu o número de mortes (-20%), que caiu de 10 para oito neste ano.

Já o balanço nos trechos de rodovias federais deve ser divulgado apenas na manhã de hoje pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ontem, o movimento foi grande nas rodovias do paraná, como a BR-277, que chegou a ter fluxo de mais de 2 miol veículos por hora.