Professores da rede estadual do Paraná iniciam ano letivo a partir de hoje

Hoje e amanhã, cerca de 100 mil profissionais da educação do Paraná se reunirão no primeiro encontro da Semana Pedagógica para estudos e debates relacionados a questões pedagógicas e administrativas do anovo ano letivo. As aulas para os estudantes da rede começam na próxima segunda-feira. Durante o primeiro encontro também será lançado a nova versão do aplicativo Escola Paraná para os professores. Desde agosto do ano passado, os alunos da rede estadual de ensino já utilizam o APP que aproxima a comunidade do cotidiano escolar.

As escolas passaram por obras de reformas, melhorias e limpeza geral para receber mais de 1 milhão de estudantes. Além disso, as unidades escolares começam a receber as primeiras remessas de alimentos para a merenda escolar e recursos do Fundo Rotativo.

Na rede mnunicipal, as aulas também começam na segunda-feira para cerca de 140 mil estudantes (educação infantil e fundamental) nas 185 escolas e nos 208 centros municipais de educação infantil.