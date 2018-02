Facebook perde cada vez mais usuários jovens, de até 25 anos

O Facebook perdeu 2,8 milhões de usuários norte-americanos com menos de 25 anos em 2017 e em 2018, a previsão não muda, segundo pesquisa da consultoria eMarketer. A estimativa da empresa é que 2,1 milhões de pessoas nessa faixa etária devem deixar o site. De acordo com a eMarketer, o Facebook vai perder usuários nas três faixas de idade mais jovens: entre aqueles com menos de 11 anos, o declínio será de 9,3%, entre os adolescentes com idade de 12 a 17 anos, a queda vai ser de 5,6% e entre os jovens entre 18 e 24 anos, o recuo será de 5,8%. Claro que outras redes vão sair ganhando. De acordo com a pesquisa, o Instagram ganhará 1,6 milhão de usuários com até 24 anos e o Snapchat vai receber 1,9 milhão com essa idade. O relatório da eMarketer analisa apenas as pessoas que acessam o Facebook ao menos uma vez por mês.

Acaba festa de captura de Stories

Aquela captura de tela diária das Stories está com os dias contados: o Instagram está começando a notificar usuários de que suas imagens foram gravadas por outras pessoas Antes, este sistema só funcionava em publicações pelo Instagram Direct, mas agora passará valer para todas as publicações (públicas e privadas) do Instagram Stories.

Fim da ditadura dos grupos de Whatsapp

Um projeto em tramitação no Senado Federal pretende obrigar que empresas responsáveis por sites e aplicativos de redes sociais garantam a autorização do usuário antes que ele seja incluído em um novo grupo ou evento. O texto altera o Marco Civil da Internet e prevê advertência e multa em caso de descumprimento. A norma seria aplicada, por exemplo, a contas e páginas no Facebook, WhatsApp e Telegram. O PLS (projeto de lei do Senado) 347/2016, de autoria da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), foi aprovado no último dia 7 pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) e agora segue para votação final na CCT (Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática).

BIZARRICES

Tudo organizado – Algumas pessoas tem mania de arrumar as coisas de forma diferente. Adam Hillman transfornou seu `toc^` em arrte. Veja mais https://www.instagram.com/witenry.