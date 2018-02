O câncer é a segunda causa de morte entre crianças e adolescentes até os 19 anos de idade, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). A leucemia é o tipo mais comum da doença nessa faixa etária e corresponde a 26% de todos os tumores malignos. Hoje é o Dia de Luta contra o Câncer Infantil. Não existe prevenção, mas com o tratamento já é possível curar a doença em muitos pacientes. “A taxa de sobrevida, principalmente para crianças, varia entre 60 a 80%. Em muitos casos, a doença não ocorre mais após o tratamento”, afirma Juliana Souza Lima, hematologista do Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba/Grupo Oncoclínicas.