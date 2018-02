O Motociclismo

A Federação Paranaense de Motociclismo (FPRM) reuniu centenas de pilotos em sua tradicional festa de premiação, na última sexta-feira, dia 9 de fevereiro no Restaurante Madalosso. Receberam troféus os primeiros colocados de cada categoria das competições estaduais de Motocross, Velocross, Cross-Country, Enduro de Regularidade e Enduro FIM. Compareceram mais de mil pessoas no evento como atletas federadoseseus familiares, patrocinadores, lmprensa e autoridades.

Pro Tork

A renovação do apoio da Pro Tork a FPRM pelo 18° ano consecutivo também foi motivo de celebração. O patrocínio da empresa paranaense, que é considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é de fundamental importância para a organização de provas de qualidade e fomento do esporte. Na foto Gilberto Rosa presidente da FPRM com Marlon Bonilha da Pro Tork.

Servopa

Nilton Saciotti é publicitário e jornalista (MTB – 04871) passou por agências PA Publicidade (Grupo Pão de Açúcar), Master Comunicação e Arvore Sul. Em 1996 especializou no jornalismo automotivo com programas de TV nas afiliadas do SBT, Record e Rede Mercosul no Paraná e em 2017 completou 850 páginas publicadas sobre carros durante 15 anos no Jornal Bem Paraná (Ex Jornal do Estado) em Curitiba.