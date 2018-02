Liverpool faz 5 no Porto e fica perto de vaga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool deu um grande passo nesta quarta-feira rumo às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Jogando no Estádio do Dragão, em Portugal, o time inglês goleou o Porto por 5 a 0, no primeiro duelo entre os dois times pelas oitavas de final. O jogo foi praticamente já decidido no primeiro tempo, graças aos gols de Sadio Mané e Mohamed Salah -no segundo tempo, o próprio Mané fez dois, e Roberto Firmino ainda marcou.

Agora, os ingleses podem até perder por quatro gols de diferença (ou cinco, caso também façam gols) que passam de fase.

Os dois times voltam agora a se enfrentar no dia 6 de março. A partida de volta acontece em Anfield, estádio do Liverpool.

Em um jogo de poucas emoções nos primeiros minutos, coube ao Liverpool abrir o placar aos 25min da etapa inicial. Após jogada individual, Wijnaldum bateu forte da entrada da área e acertou Alex Telles. No rebote, Sadio Mané aproveitou pela esquerda e bateu rasteiro.

O goleiro José Sá ainda caiu para defender, mas falhou feio e viu a bola passar por baixo de seu corpo antes de entrar. Quatro minutos depois, veio o segundo gol. Após levar a melhor na dividida com Marega, Milner avançou pela esquerda e bateu cruzado. A bola explodiu na trave e sobrou para Salah, que dominou, aplicou um chapéu no goleiro Sá e tocou no contrapé de Alex Telles para fazer mais um. Veio o segundo tempo, e o Liverpool continuou sobrando.

Aos 8min, após belo passe de letra de Roberto Firmino, Salah disparou pela direita e devolveu rasteiro para Firmino. O brasileiro chutou, Jorge Sá defendeu e Mané aproveitou na direita para empurrar para o gol vazio. O Porto bem que tentou pressionar, tocando bola no ataque em busca de um gol. Mas quem voltou a balançar as redes foi o Liverpool: aos 25min, James Milner recebeu o passe em profundidade pela esquerda e cruzou rasteiro para a área; livre, Roberto Firmino apenas escorou e mandou para as redes.

De quebra, aos 40min, Mané fez o terceiro dele no jogo e deu números finais à partida. O jogo representou uma marca importante para Roberto Firmino. Ao marcar o quarto gol, ele entrou para as estatísticas históricas do Liverpool.

Foi o sétimo gol do brasileiro na Liga dos Campeões 2017/2018, igualando a marca de Gerrard na edição 2008/2009 da competição. Os dois são os maiores marcadores do clube em uma mesma edição da Champions.

PORTO José Sá; Ricardo Pereira, Reyes, Marcano, Alex Telles; Sergio Oliveira, Héctor Herrera, Marega, Otávio (Corona), Brahimi (Majeed Waris); Tiquinho Soares (Gonçalo Paciência). T.: Sérgio Conceição

LIVERPOOL Karius; Alexander-Arnold (Joe Gomez), Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Henderson (Matip), Milner; Salah, Firmino (Danny Ings), Mané. T.: Jürgen Klopp

Estádio: Dragão, no Porto (Portugal)

Juiz: Daniele Orsato (ITA)

Gols: Mané, aos 25 min do 1º tempo; Salah, aos 29 min do 1º tempo; Mané, aos 8 min do 2º tempo; Firmino, aos 25 min do 2º tempo; Mané, aos 40 min do 2º tempo