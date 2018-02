Mitsubishi Lancer oferece duas novas versões

Lancer HL-T tem motor 2.0L (foto: Divulgação)

Com design marcante, o Mitsubishi Lancer agora vem em duas novas versões, HL, por R$ 74.990,00, e a HL-T, por R$ 79.990,00. O Lancer é um veículo completo e vem equipado com sensor de acendimento de faróis, sensor de chuva, controles de áudio e piloto automático incorporados no volante, ar-condicionado automático e computador de bordo no centro do painel, que reúne as informações que podem ser facilmente visualizadas com um simples toque no botão.

O para-choque dianteiro é na cor do veículo com seção central preta, conferindo ainda mais charme e personalidade a este sedan. A versão HL-T vem com antena Shark Style, spoiler traseiro, rodas 18” e ponteiras cromadas do escapamento. Por dentro, o Lancer é ergonômico, funcional e confortável, graças ao acabamento Premium Black com Titanium Style e o volante com acabamento em couro. Na versão HL-T, o sistema multimídia está alinhado com as mais recentes tecnologias, com conexões Apple Car Play e Android Auto, comando de voz, tela capacitiva de última geração e áudio streaming.

O Lancer é equipado com Paddle Shifters atrás do volante, que oferecem a possibilidade da troca manual de marchas, assim como na alavanca no console central. O sistema de freios é completo. O ABS com quatro canais garante estabilidade e segurança nas frenagens. O EBD (Eletronic Brake Distribuition) atua em conjunto com o ABS e assegura perfeita distribuição de força para cada roda. O BAS (Brake Assist System), sistema de assistência para os freios, permite que o veículo pare em curto espaço. O Lancer é equipado com motor MIVEC 2.0 a gasolina, de 4 cilindros, 16v com comando variável e injeção eletrônica multiponto sequencial, que gera uma potência de 160 CV e 20 kgf.m de torque. A transmissão automática CVT é equipada com a tecnologia INVECS-III, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista, realizando as trocas de marcha de maneira mais suave.