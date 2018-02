Tiroteio em escola na Flórida deixa vários feridos e um morto

Redação Bem Paraná com Agências

(foto: Reprodução)

Um tiroteio nesta quarta-feira (14) em em uma escola na Flórida que deixou vários feridos e pelo menos um morto, que seria professor. .

O incidente aconteceu na escola Marjory Stoneman Douglas de Parkland, cidade no sul do estado, entre Boca Ratón e Fort Lauderdale. Nesta escola, há vários estudantes brasileiros. Ambulâncias, caminhões de bombeiros e vários carros de polícia foram ao local.

Nas imagens de emissoras locais, é possível ver dezenas de pessoas saindo da escola com as mãos ao alto ou cruzadas atrás da cabeça.

“Evitem a área”, disse a delegacia do condado de Broward no Twitter, acrescentando que oficiais estavam trabalhando em “um incidente em curso com um atirador ativo”.

“Acompanhamos a evolução desta terrível situação no condado de Broward, na Flórida, com indícios de um tiroteio em um colégio”, tuitou o senador do estado, Marco Rubio.



A polícia da vizinha Coral Springs alertou que professores e estudantes ficaram “entrincheirados até a chegada da polícia”.