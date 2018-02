BMW Série 7 Pure Excellence estreia no Brasil

BMW Série 7 Pure Excellence: nova versão, disponibilizada na linha 2018 (foto: Divulgação)

A BMW traz para o Brasil o Série 7, nova versão topo de linha, a Pure Excellence. Ao preço a partir de R$ 774.950, a novidade se distingue da 750Li M Sport devido a presença de itens do pacote M Sport. A Pure Excellence traz detalhes cromados nos para- laterais, na base das portas e nas guarnições das saídas de escapamento. As rodas de liga leve medem 20 polegadas e o sistema de freios conta com pinças na cor preta. O interior utiliza acabamentos em madeira (Fineline), contrastando com itens em preto (Black High-gloss), revestimento de couro no painel de instrumentos e no volante esportivo BMW M, além de controles com detalhes em cerâmica. Medindo 5,23 metros de comprimento, 3,21 m de distância entre-eixos, 1,47 m de altura e 1,90 de largura, o sedã oferece 515 litros de capacidade volumétrica do porta-malas e garante distribuição do peso da carroceria na proporção 50:50.

O Série 7 Pure Excellence vem equipado com o motor V8 de 4.395 cm³ e 450 cv de potência, entre 5.500 e 6.000 rpm. O torque máximo é de 66,2 kgfm de 1.800 a 4.500 rpm. Dotado de tecnologia BMW TwinPower Turbo, o modelo conta com tração traseira e transmissão automática esportiva Steptronic de oito velocidades com alavancas atrás do volante para a troca de marchas. Nesta configuração, o sedã é capaz de acelerar de 0-100 km/h em 4,7 segundos e alcançar a velocidade máxima de 250 km/h (limitada eletronicamente), de acordo com a BMW.

Dentre os equipamentos de entretenimento destaca-se o sistema de áudio da Bowers & Wilkins Diamond (tem 16 alto-falantes e 1.400 W de potência) com sistema de controle por gestos (Gesture Control). O sedã também traz preparação para Apple Car Play, Head-up Display, BMW Night Vision com reconhecimento de pedestres e Surround View, que permite a visualização em efeito 3D de todo o entorno do veículo.

No quesito segurança, o sedã topo de linha traz seis airbags (duplos frontais, laterais dianteiros, de cortina dianteiros e traseiros), freios a disco ventilado com ABS, controles de estabilidade e tração, pneus com tecnologia Run-Flat e sistema Active Protection, que aciona os mecanismos de proteção de ocupantes, entre eles os pré-tensionadores dos cintos de segurança e o fechamento automático das janelas, em situações de impacto iminente.