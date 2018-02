Adiamento de reunião do PSDB prejudica aspiração eleitoral de Doria

MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reunião do diretório estadual do PSDB de São Paulo que estava marcada para segunda-feira (19) foi adiada para o dia 5 de março pelo presidente estadual do partido, Pedro Tobias. A mudança de data prejudica Doria, que corre contra o tempo para definir a sua candidatura à sucessão de Geraldo Alckmin. O encontro discutiria a eleição estadual deste ano. O grupo de Doria queria definir o mês de março para a realização das prévias que determinarão o candidato da legenda ao governo do Estado. O tucano quer disputar o pleito interno ainda no cargo de prefeito. Já os adversários de Doria querem empurrar a consulta para depois do dia 7 de abril, data limite para que ele renuncie à prefeitura se quiser se candidatar na campanha de 2018. Se isso ocorrer, aumenta o risco de ele ficar sem cargo e sem candidatura.