A BWT Operadora confirma o reforço de seu time de Vendas, com a contratação de quatro executivos na área e anuncia sua entrada da região Nordeste do País. A notícia integra uma série de novidades que serão apresentadas na divulgação de seu balanço 2017 e perspectivas 2018, entre as quais se destacam a ampla agenda da segunda edição de sua Convenção Anual – marcada, em 2018, entre os dias 6 e 8 de abril. O time de Curitiba é reforçado com a chegada de dois atendimentos de Vendas. Jorge Luiz, com experiência de 17 anos no turismo e, Juliano Bregenski, que também atuou em agências de viagens e operação de vendas internacionais. Completando o time na capital paranaense e com reporte direto ao gerente-geral, Gabriel Cordeiro, Juan Mordaski assume como coordenador Comercial.

Novo nome

Um dos mais importantes cenários da dramaturgia curitibana, o Teatro Regina Vogue, localizado no Shopping Estação, ganhou novo nome: o local passará a se chamar Teatro EBANX Regina Vogue pelos próximos anos. A mudança é fruto da parceria entre o espaço e o EBANX, fintech criada em Curitiba em 2012.

Teatro

Teatro Positivo completa 10 anos em março. Ao longo destes 10 anos, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas passaram pelo espaço.

Casa

A CASACOR Paraná 2018 está a todo vapor. No próximo dia 20 de fevereiro, a mostra reúne os arquitetos e fornecedores para uma tarde de atividades, com palestras especiais com Cezar Prestes, Pedro Ariel e Kika Matos Também é a comemoração dos 25 anos da mostra, de 12 de maio a 30 de junho.

Bicicleta

A Caloi lança uma nova equipe no cenário da elite da modalidade. Dani Moraes, Wolfgang Soares, Pedro Lage e Edson Rezende são os integrantes da Caloi Avancini Team.

* A Cyrela abre inscrições para o Programa de Estágio 2018, com o objetivo de desenvolver os jovens profissionais que tiverem interesse em atuar nesse mercado. As inscrições estão abertas até o dia 23 de fevereiro.

* Neste mês, a Unicesumar inova mais uma vez e realiza o “Mão na Massa”, primeiro reality show universitário de gastronomia do país, que acontecerá de 26 de fevereiro e 2 de março no campus sede da instituição, em Maringá (PR).

* A marca Dadinho completou 64 anos e, para celebrar, lançou sua loja virtual com toda a linha de produtos e lindos gifts, que servem inclusive para colecionar.

* A CAIXA Cultural Curitiba recebe, entre 20 e 28 de fevereiro de 2018, a mostra itinerante de cinema O Homem que Caiu na Terra. Além de apresentar 24 filmes com David Bowie, a retrospectiva também promove um Ciclo de Ideias que tem como fio condutor o trabalho de um dos artistas pop mais influentes de todos os tempos, cujo legado marcou não apenas a música, mas também a moda, o comportamento e o cinema.

* A 14ª edição da Corrida Noturna Unimed Curitiba já está com inscrições abertas. O evento acontece no dia 10 de março, na Universidade Positivo, e conta com uma grande novidade: a corrida Kids.