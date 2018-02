Ataque a tiros deixa ao menos sete mortos em escola na Flórida

(foto: Reprodução)

ESTELITA HASS CARAZZAI WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que um atirador invadiu nesta quarta-feira (14) uma escola de Parkland, no condado de Broward, no sul da Flórida. O número exato de vítimas ainda não foi confirmado e pode aumentar: eram ' numerosas mortes" , segundo afirmou Robert Runcie, superintendente das escolas públicas de Broward. A polícia local confirmava 14 vítimas, mas não detalhava quantas mortes.

"Uma estudante disse à minha filha que viu corpos por todo o lado e sangue por todo o lado" afirmou à CNN Caesar Figueroa, pai de uma aluna do ensino médio. O incidente aconteceu pouco antes das 15h no horário local (18h de Brasília), perto do horário de saída da escola Marjory Stoneman Douglas, onde as aulas terminam às 14h40. Cerca de 2.000 alunos frequentam o estabelecimento.

O atirador foi detido apenas quase duas horas depois, por volta das 16h15 no horário local. Não há informações sobre sua identidade. A escola ainda está isolada. Imagens da televisão local mostraram alunos saindo em fila do prédio e um grande número de ambulâncias deixando o estabelecimento. Há relatos de professores e alunos baleados e mortos. A filha de Figueroa se refugiou em um armário, junto com outros dez estudantes, depois que ouviu tiros e um vidro da sala de aula se quebrar. "Eu achei que fosse um treinamento de incêndio", contou Ryan Gott, 15, que soube de um professor de geografia que foi baleado. O alarme de incêndio tocou depois dos tiros e os alunos passaram a evacuar o prédio. Boa parte dos estudantes se abrigou num supermercado, que fica em frente ao colégio.

A escola Marjory Stoneman Douglas realiza treinamentos para tiroteios e situações de emergência, segundo relataram pais e alunos. A cidade de Parkland, de 31 mil habitantes, fica a cerca de 70 km ao norte de Miami. O governador da Flórida, Rick Scott, disse que já conversou com o presidente Donald Trump sobre o ataque e prestou condolências às vítimas.