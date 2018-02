Praça da Bíblia, em Araucária, passa por remodelação

Praça vai praticamente dobrar de tamanho depois das obras (foto: Foto/SMPL/PMA)

As obras de ampliação da Praça da Bíblia, em Araucária, já começaram. Com isso, o morador de Araucária passará a contar com um espaço contínuo que permitirá o acesso fácil do trecho que vai da Câmara Municipal, passa pelo CMEI Fazenda Velha e segue até a Escola de Gestão, já muito próximo ao CSU. A obra prevê a construção de um Centro de Eventos, parque infantil, lanchonete e bicicletário. Na prática, o tamanho da praça será dobrado.

Para garantir a faixa contínua da praça, um trecho da rua Nossa Senhora dos Remédios será fechado. Com isso, o motorista terá como rota a rua José Hutner, que receberá pavimentação em breve. Com cerca de mil metros quadrados de cobertura, o Centro de Eventos poderá receber pequenos eventos como feiras, exposições e apresentações culturais. Ao lado do Centro, uma área calçada poderá funcionar como uma extensão do evento ao ar livre. Os recursos da obra foram obtidos junto ao Governo do Estado (Paranacidade).