Serviço 156 da Prefeitura já recebeu mais de 400 solicitações

O Serviço 156 já é a plataforma mais utilizada pelos campo-larguenses, para solicitar serviços ou informações da Prefeitura Municipal de Campo Largo. Aos poucos os campo-larguenses começam a se acostumar com o serviço, que oferece mais comodidade, segurança e velocidade no atendimento. Só em janeiro de 2018, foram registradas 387 solicitações e 30 informações, através do telefone 156. Em fevereiro 23 solicitações e um pedido de informação.

Todas as ligações são atendidas pela Central do Sistema 156, na Celepar em Curitiba, por profissionais que conhecem Campo Largo e buscam o rápido atendimento, encaminhando o assunto através da Ouvidoria, à Secretaria correspondente e solucionando o mais rapidamente possível. Também a plataforma http://www.campolargo156.pr.gov.br já está sendo acessada pelos campo-larguenses, para os seus pedidos de serviços da Prefeitura Municipal.

A maioria dos pedidos e reclamações envolve a coleta de resíduos, limpeza, fiscalização e vigilância sanitária. Há, também, uma considerável demanda sobre terrenos baldios e entulhos de materiais de construção.