Estão abertas as inscrições ao cursinho pré-vestibular gratuito

Você vai prestar vestibular neste ano? Sabia que em São José dos Pinhais e em Curitiba existe uma Organização Não Governamental (ONG) que oferece o cursinho pré-vestibular gratuitamente? Pois é. As inscrições para o Em Ação estão abertas até o dia 25 de fevereiro e, ao todo, são 280 vagas disponibilizadas para estudantes da capital e da região metropolitana que não podem pagar um curso pré-vestibular.

As aulas começam no mês de março e serão realizadas aos finais de semana na Faculdade Positivo (Curitiba) e no Colégio Estadual Costa Vianna (São José dos Pinhais). Os interessados devem fazer sua inscrição por meio do site www.emacao.org.br e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 47. O curso não tem mensalidade. Os inscritos realizam prova de nivelamento e os aprovados nessa etapa passam por uma entrevista socioeconômica. Mais Informações no site, pelo e-mail contato@emacao.org.br ou na página do Facebook www.facebook.com/ongemacao.

m Ação — realizada há 18 anos por professores voluntários, a ONG Em Ação já ajudou mais de 7.000 mil estudantes de Curitiba e Região Metropolitana a transformarem suas vidas.