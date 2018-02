(foto: Rede News 24 Horas)

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou um homem gravemente ferido no íncio da noite desta quarta (14) no km 28 da Rodovia dos Minérios, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) fez o atendimento e encaminhou o ferido para o Hospital Cajuru.