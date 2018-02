Atriz mostra otimismo após cirurgia para retirar câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Julia Louis-Dreyfus, 57, anunciou "ótimos resultados" após se submeter a uma cirurgia para a retirada de um câncer de mama. "Grandes médicos, ótimos resultados. Me sentindo feliz e pronta para agitar após a cirurgia", escreveu a artista em publicação nesta quarta (14), no seu Instagram. Em setembro de 2017, a americana divulgou em seu Twitter que foi diagnosticada com câncer de mama. "Uma a cada oito mulheres tem câncer de mama. Hoje, eu sou uma", escreveu. Na época, a atriz das séries "Seinfeld" e "Veep" compartilhou um pequeno texto a respeito de seu diagnóstico: "A boa notícia é que eu tenho o mais glorioso grupo de amigos e familiares carinhos, e um fantástico seguro de saúde", disse. "A má notícia é que nem todas as mulheres são sortudas como eu, então vamos lutar contra todos os tipos de câncer e tornar o seguro de saúde universal uma realidade", completou. O anúncio aconteceu dez dias após o Emmy 2017, na qual a atriz quebrou um recorde e foi a pessoa mais premiada por um mesmo papel. Pelo sexto ano consecutivo, Louis-Dreyfus levou para casa o prêmio de melhor atriz em uma série de comédia por seu papel em "Veep".