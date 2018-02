Palmeiras encara Linense e inicia testes com o elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Roger Machado quer aproveitar o bom momento do Palmeiras no Campeonato Paulista para fazer testes na equipe. O clube foi o único que venceu os seis jogos disputados no torneio. Nesta quinta (15), o time enfrenta o Linense, às 21h, no Allianz Parque (pay-per-view).

Uma novidade com relação aos titulares que venceram o Mirassol no sábado (10) é a provável escalação de Guerra no setor de criação da equipe.

O venezuelano mostrou um futebol discreto ao entrar durante o segundo tempo de duas partidas neste ano. Ele deve assumir a vaga de Willian, que esteve em campo em todos os jogos da temporada.

Roger Machado também adiantou que Michel Bastos será mantido na lateral esquerda para ganhar ritmo de jogo e confiança. Ele ficará no lugar que era de Victor Luís.

PALMEIRAS Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Michel Bastos; Felipe Melo, Tchê Tchê, Lucas Lima; Guerra, Borja, Dudu. T.: Roger Machado

LINENSE Victor Golas; Reginaldo, Leandro Silva, Adalberto, Eduardo; Bileu, Marcão Silva, Berguinho, Thiago Humberto; Wilson, Giovani. T.: Márcio Fernandes

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 21h desta quinta-feira Juiz: Lucas Canetto Bellote