Promotoria quer prisão de atletas por suspeita de manipulação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça espanhola reabriu uma investigação relacionada à manipulação do resultado de um jogo entre Zaragoza e Levante, disputado na edição 2010-2011 do Campeonato Espanhol. A partida terminou com uma vitória por 2 a 1 do Zaragoza. O time escapou do rebaixamento graças ao resultado.

A suspeita é de que a vitória foi negociada mediante o pagamento de uma quantia que equivale atualmente a 965.000 euros (R$ 3,8 milhões). A promotoria prepara um pedido de dois anos de prisão para todos os jogadores, treinadores e dirigentes suspeitos de envolvimento no caso.

Entre os acusados está o brasileiro Wellington Silva, que à época estava no Levante e hoje joga no Internacional. A promotoria também pede que os acusados sejam banidos do futebol por seis anos.