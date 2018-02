Após erro em site, MEC libera lista de aprovados do ProUni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após problemas em site, o MEC (Ministério da Educação) liberou o resultado da primeira chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos) no final da manhã desta quarta-feira (14). O portal chegou a mostrar, por volta das 9h, o link de "resultados disponíveis", que foi retirado do ar e trocado por "aguarde o resultado". Por volta das 11h, o site voltou ao normal. Em 2017, erro semelhante ocorreu na data de divulgação da primeira chamada. De acordo com o MEC, o problema aconteceu porque o sistema de divulgação da classificação estava programado para entrar no ar ao meio-dia, mas o botão que levava o usuário ao sistema foi publicado às 9h. Sendo assim, o botão levava para uma página que ainda não estava no ar. O programa distribui bolsas para estudantes de baixa renda ingressarem em instituições privadas de ensino superior. Os alunos que estão na primeira lista deverão comparecer a partir desta quinta-feira (15) na instituição de ensino para levar os documentos que constatem as informações dadas na inscrição. O prazo vai até o dia 23 de fevereiro de 2017. A segunda chamada será divulgada no próximo dia 2 de março. Para concorrer à bolsa, o candidato deve comprovar ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral em escola privada; não ter diploma de ensino superior e ter renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 1.431) por pessoa para bolsa integral e de até três salários mínimos (R$ 2.862) por pessoa para bolsas parciais. Também podem participar pessoas com deficiência e professores do magistério da rede pública de ensino que integrem o quadro permanente da instituição de ensino. Nesta edição, o MEC oferece 242.987 bolsas de estudo. Dessas, 113.863 são integrais e 129.124 parciais (50% de desconto).