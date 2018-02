Ônibus cai em córrego em Belo Horizonte, mata 5 e fere 16

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram e 16 ficaram feridas em um acidente de ônibus no bairro Mangueiras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, por volta das 19h30 de terça-feira (13). O motorista da linha 305 (estação Diamante-Mangueiras) perdeu o controle, o ônibus caiu em um córrego e bateu contra um muro. No acidente, morreram o motorista e quatro passageiras. Outras 16 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais, sendo seis em estado grave. Testemunhas disseram à PM que o ônibus desceu a rua em alta velocidade e que sentiram cheiro forte de borracha queimada. Em nota, a Prefeitura de BH afirma que a última vistoria no ônibus foi feita em 27 de outubro.