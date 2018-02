Novorizontino recebe o Red Bull

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino enfrenta o Red Bull Brasil nesta quinta-feira, às 19h, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no estádio Jorge Ismael de Biasi, onde onde o time de Novo Horizonte colheu seus melhores resultados até o momento. Em três partidas, foram duas vitórias e uma derrota (para o Corinthians). O Novorizontino não vence há duas rodadas, e a reação pode deixar a equipe, atualmente com oito pontos, até na vice-liderança do Grupo C. A ponta pertence ao Palmeiras, com 18. O Red Bull vive um bom momento na competição. O time de Campinas não perde há três rodadas, mas precisa ganhar para se aproximar das primeiras colocações do Grupo D. Como visitante, o Red Bull empatou duas vezes e perdeu uma (para o Palmeiras). Federer fica a duas vitórias da liderança do ranking

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suíço Roger Federer estreou com vitória no ATP de Roterdã. Nesta quarta-feira, o tenista derrotou o belga Ruben Bemelmans, com facilidade, por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2. Com isso, Federer fica a duas vitórias de destronar o espanhol Rafael Nadal e assumir a liderança do ranking mundial. Caso ele chegue às semifinais do torneio na Holanda, ele se tornará o atleta mais velho a atingir o topo do tênis masculino. O próximo adversário do suíço é o alemão Philipp Kohlschreiber, número 36 do ranking mundial.