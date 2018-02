Advogado de Trump confirma ter pago atriz pornô por silêncio

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O advogado de Donald Trump, Michael Cohen, admitiu pela primeira vez, nesta terça (13), que pagou US$ 130 mil (R$ 418 mil) à atriz pornô Stephanie Clifford para ela não falar de um encontro com o presidente em 2006. Cohen afirmou que fez o pagamento com recursos próprios, um mês antes da eleição de Trump, em novembro de 2016, numa "transação privada" e que não envolveu a campanha do republicano. Advogado de Trump há anos, Cohen afirma que a atriz não teve um caso com o então empresário que, na época do encontro, já era casado com Melania Trump. O presidente sempre negou o affair, e a Casa Branca diz que a notícia é "velha" e foi desmentida na campanha. "Só porque algo não é verdadeiro não quer dizer que não possa causar mal. Eu sempre vou proteger Trump", afirmou Cohen à CNN, ao justificar o pagamento à atriz. Clifford, 38, cujo nome artístico é Stormy Daniels, teria conhecido o presidente em 2006, durante um torneio de golfe na Califórnia e, segundo relatos na mídia dos EUA, tido um breve affair com ele. Quando Trump concorreu à Presidência, Clifford recebeu ofertas de dinheiro de veículos de mídia para contar a história. Foi nessa época que Cohen, que trabalhou para as organizações Trump por dez anos, pagou a atriz. O pagamento foi alvo de queixa na FEC, a comissão eleitoral federal dos EUA, em janeiro. O grupo Common Cause alega que o pagamento, por meio de uma companhia anônima constituída por Cohen, seria doação ilegal. O advogado afirmou nesta terça (13), que a transação foi legal e não caracteriza doação de campanha. Ele encaminhou resposta à FEC, que não se manifestou a respeito.