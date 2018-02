Gabigol volta a marcar, e Santos vence o São Caetano na Vila Belmiro

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o São Caetano por 2 a 0 nesta quarta-feira (14), na Vila Belmiro, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Lucas Veríssimo, que foi quase vendido para o Spartak de Moscou, da Rússia, e ainda sonha com a transferência, abriu o marcador. Gabigol fechou o placar no primeiro minuto de jogo no segundo tempo. A vitória colocou o Santos de volta na liderança do grupo D do Paulista, graças ao empate do Botafogo diante da Ponte Preta. O time de Jair Ventura soma 11 pontos, um a mais que o tricolor de Ribeirão Preto. O Santos foi bastante ofensivo e não teve a sua vitória ameaçada em nenhum momento da partida. Aliás, o time da Vila Belmiro só não marcou mais gols devido ao bom desempenho do goleiro Helton Leite. Os santistas não venciam desde a terceira rodada, quando bateram a Ponte Preta por 2 a 1, de virada, em Campinas. Em seguida, a equipe alvinegra empatou com o Ituano, perdeu o clássico para o Palmeiras e voltou a empatar, dessa vez, contra a Ferroviária. Contra o São Caetano, o Santos abriu o placar aos 34min. Após cruzamento de Jean Mota da esquerda, Copete se esticou e mandou a bola para o meio da área, encontrando Lucas Veríssimo, que cabeceu para o gol. No começo do segundo tempo, Gabigol definiu o placar. Em disputa de bola pelo lado esquerdo, ele levou a melhor, se livrou da marcação e acertou belo chute cruzado no canto esquerdo. Após vencer o São Caetano, o Santos terá pela frente o clássico contra o São Paulo, domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi. Já o time do ABC paulista enfrenta a Ferroviária, sábado, às 19h (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella. SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo, Caju (Arthur Gomes); Alison, Vecchio (Vitor Bueno), Jean Mota (Matheus Jesus); Copete, Sasha, Gabigol. T.: Jair Ventura SÃO CAETANO Helton Leite; Alex Reinaldo, Max, Sandoval, Bruno Recife; Diego Rosa (Rafael Costa), Ferreira, Vinicius Kiss, Chiquinho, Paulo Vinicius (Erminio); Marlon. T.: Pintado Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP) Juiz: Vinícius Furlan (SP) Publico: 4.165 Renda: R$ 92.490,00 Cartões amarelos: David Braz (Santos); Alex Reinaldo e Chiquinho Gols: Lucas Veríssimo, aos 34min do primeiro tempo, e Gabigol, a 1min do segundo tempo