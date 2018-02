'Todo homem trai', diz Luciana Gimenez, ao lado do filho, Lucas Jagger

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciana Gimenez, 48, é categórica ao afirmar que não acredita em fidelidade masculina. "Todo homem trai", disse ao youtuber Matheus Mazzafera, apresentador de um programa no canal da revista "Vogue". A única exceção, mas temporária, na opinião da artista, é seu filho mais velho, Lucas Jagger, da sua relação com o cantor Mick Jagger, que a acompanhou durante a entrevista. "Por enquanto, ele [Lucas] é o único homem que eu conheço que é fiel, mas acho que também não vai durar muito. Daqui há um tempo vai estragar, não vai ter jeito. Homem é tudo igual", disse. Durante o bate-papo, a apresentadora da RedeTV!, que é casada com Marcelo de Carvalho, dono da emissora, também falou sobre a relação de ciúmes com o primogênito que, aos 18 anos, deve sair de casa para estudar fora ainda este ano. "Me assusta o fato de que ele vai embora, porque depois que sair de casa não volta mais, né? Um dia desses tive uma crise de choro, não posso nem falar nisso", disse.