Atlético perde dois mandos de campo

Confusão entre torcedores do Atlético e a PM, no Couto Pereira, no Atletiba de 4 de fevereiro (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense perdeu dois mandos de campo em julgamento nessa quarta-feira (dia 14) no Tribunal de Justiça Desportivo do Paraná (TJD-PR). O clube foi punido pelos tumultos no clássico Atletiba, no Couto Pereira, em 4 de fevereiro. O Coritiba foi multado em R$ 17 mil.

O árbitro Lucas Paulo Torezin relatou na súmula bombas lançadas entre as torcidas no decorrer da partida. Também afirmou no documento que a torcida do Atlético usou sinalizadores nas arquibancadas.

O julgamento foi em primeira instância. O Atlético ainda tem direito a recurso. Enquanto o recurso tramita na Justiça Desportiva, o clube pode tentar um efeito suspensivo – medida que anula a punição provisoriamente, até o julgamento definitivo do caso.

Se não conseguir o efeito suspensivo, o Atlético não poderá jogar na Arena da Baixada na semifinal da Taça Dionísio Filho. E, caso chegue à final da Taça, também ficará impedido de atuar no seu estádio.

O Atlético também recebeu multa de R$ 17 mil pelos tumultos.

Na súmula do jogo, o árbitro citou quatro bombas arremessadas pela torcida do Atlético e uma pela torcida do Coritiba. "Observamos, às 16:55 horas que foram arremessadas pela torcida do Atlético-PR, contra a torcida do Coritiba no setor denominado 'Curva da Mauá' três bombas, gerando um princípio de tumulto e correria no referido setor. Na sequência, a torcida do Coritiba também lançou uma bomba contra a torcida do Atlético-PR. O policiamento interveio aumentando o espaço de isolamento entre as torcidas. Aos três minutos do segundo tempo, a torcida do Atlético-PR novamente lançou uma bomba contra a torcida do Coritiba. Relato ainda, que essas informações foram confirmadas pelo comandante do policiamento, Major Angelotti. Até o fechamento desta súmula, não foi apresentado nenhum boletim de ocorrência sobre os fatos acima citados. Aos 46 minutos do segundo tempo, foi lançada pela torcida do Coritiba que se encontrava no setor denominado 'Pró Tork" na direção do árbitro assistente 2, sr Wesley Waldir Marmitt, sem no entanto atingi-lo, uma bola de papel, o objeto foi recolhido e retirado do campo, e a partida foi reiniciada na sequência. Não foi apresentado nenhum boletim de ocorrência sobre os fatos acima citados. Aos 48 minutos do segundo tempo, observamos o ascendimento de alguns sinalizadores no espaço destinado à torcida do Atlético-PR. Esses sinalizadores não interferiram no andamento da partida, que foi encerrada logo na sequência, aos 49 minutos do segundo tempo. Não foi apresentado nenhum boletim de ocorrência sobre os fatos acima citados", escreveu Lucas Paulo Torezin.