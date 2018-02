Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 100 milhões no sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.014 da Mega-Sena, nesta quarta-feira (14). O próximo sorteio, marcado para o sábado (17), deve ter premiação de aproximadamente R$ 100 milhões. Os números sorteados nesta quarta, em Vinhedo (SP), foram os seguintes: 16, 32, 40, 46 ,53 e 56. Confira o rateio oficial: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 46 apostas ganhadoras, R$ 65.621,53 Quadra - 4 números acertados - 4140 apostas ganhadoras, R$ 1.041,61

LOTOFÁCIL

Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.624 da Lotofácil. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em Vinhedo (SP), foram os seguintes: 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 5.500.000,00. Confira o rateio oficial: 15 acertos - Não houve acertador 14 acertos - 247 apostas ganhadoras, R$ 2.978,34 13 acertos - 9742 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 140074 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 866367 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.605 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em São Paulo, foram os seguintes: 03, 50, 63, 68 e 73. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 2.000.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 42 apostas ganhadoras, R$ 9.260,63 Terno - 3 números acertados - 3668 apostas ganhadoras, R$ 159,45 Duque - 2 números acertados - 102513 apostas ganhadoras, R$ 3,13

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.840 da Lotomania. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em Vinhedo (SP), foram os seguintes: 08, 09, 13, 17, 24, 28, 36, 43, 46, 47, 52, 61, 64, 71, 76, 78, 85, 89, 96 e 98. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 4.200.000,00. Confira o rateio oficial: 20 números acertados - Não houve acertador 19 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 26.071,27 18 números acertados - 119 apostas ganhadoras, R$ 1.369,28 17 números acertados - 980 apostas ganhadoras, R$ 116,38 16 números acertados - 5582 apostas ganhadoras, R$ 20,43 15 números acertados - 22923 apostas ganhadoras, R$ 4,97 0 acertos - Não houve acertado