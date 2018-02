‘Tomara que não se eleja’, diz Claudia Raia sobre Luciano Huck

A atriz Claudia Raia não quer que o apresentador Luciano Huck seja eleit presidente. Ela admitiu isso em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. “Tomara que ele não se eleja. Tomara que não se candidato”, disse a atriz. Claudia, porém, diz ter seus motivos. “(Huck) É meu amigo, adoro. Tem uma família maravilhosa. Justamente por isso que não gostaria que ele entrasse para a política”, completou ela.

Red Hot Chili Peppers







Homem compra show de gaita de fole em vez de RHCP

Duncan Robb, morador de Chesterfield (Inglaterra) queria presentear a namorada com uma ida ao show da banda de rock Red Hot Chili Peppers para comemorar o Dia dos Namorados, celebrado ontem no Reino Unido. No entanto, Robb confundiu o nome das bandas. Ao jornal ‘ABC’, Robb contou que viu ingressos no valor de US$ 42 (o equivalente a R$ 136,50) cada um, e apesar de ter se surpreendido com baixo custo, não duvidou da “oferta” e decidiu comprar. Acabou comprando bilhetes não para o show do RHCP em Belfast (Irlanda do Norte), mas para um show de gaita de foles da banda Red Hot Chili Pipers. Fim da história: o casal acabou indo ao show da banda de gaita, ontem, e até compartilhou um trecho no Twitter.

Desfile politizado

Beija-Flor vence o Carnaval do Rio; Tuiuti fica em segundo

A Beija-Flor de Nilópolis venceu o Carnaval do Rio de Janeiro do Grupo Especial. Em uma disputa acirrada com a Salgueiro, a escola conquistou seu 15º título. A Paraíso do Tuiuti ficou em segundo lugar. A Beija-Flor fez um paralelo entre o romance “Frankenstein” e as mazelas sociais brasileiras. Corrupção, desigualdade, violência e intolerâncias de gênero, racial, religiosa e até esportiva formaram o cenário de “Brasil monstruoso”. Comandado por Neguinho da Beija-Flor, o samba-enredo ‘Monstro é aquele que não sabe amar (Os filhos abandonados da pátria que os pariu)’ foi cantado em coro pelo público da Sapucaí, que ao final do desfile ocupou a avenida. Já a Paraíso do Tuiuti lembrou os 130 anos da Lei Áurea (1888), questionando se a escravidão foi, de fato, extinta no Brasil. O último carro do desfile trouxe um destaque fantasiado do presidente Michel Temer (MDB) como “vampiro neoliberalista”. A ala Manifestoches tinha componentes fantasiados de patos, sugerindo que manifestantes foram fantoches em protestos políticos. Outra ala atacava a reforma trabalhista. Grande Rio e Império Serrano foram rebaixadas. As seis primeiras voltam a desfilar no sábado (17).

Big Brother

Eliminada, Ana Paula diz que subestimou participantes no ‘BBB18’

Eliminada do “BBB 18” nesta terça (13), Ana Paula foi a convidada do ‘Mais Você’ de ontem. Em entrevista aos apresentadores Cissa Guimarães e Zeca Camargo (que substituem a apresentadora Ana Maria Braga), a estudante de jornalismo comentou como foi deixar a casa. “Doeu muito deixar os meus amigos para trás. Foi horrível deixá-los e não saber o que estava acontecendo. Saber se o Brasil tinha me rejeitado, se o Brasil me odiava. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido”, comentou ela, que saiu com 89% dos votos. Ana Paula disse que chorou a noite toda depois da eliminação. Para ela, os sete votos que a indicaram para o paredão foram uma surpresa. Embora Ana Paula mantivesse amizades fortes dentro da casa, as inimizades não eram poucas. O desentendimento com Mahmoud, na primeira semana de reality continuou durante toda sua permanência.

Televisão

Glória Menezes é internada no Rio com infecção respiratória

A atriz Glória Menezes foi internada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, por causa de um quadro de infecção respiratória. A assessoria de imprensa do hospital confirmou à reportagem na manhã de ontem, que a atriz está internada e disse que o quadro dela é estável. Não se sabe ainda, porém, quando a atriz deu entrada no hospital - e nem foi informada a previsão de alta. Glória Menezes tem 83 anos e já participou de 38 novelas na TV Globo, onde trabalha desde 1967, além de ter atuado em diversos filmes. Ela é casada com o também ator Tarcísio Meira desde 1963. A última participação da atriz em uma produção da emissora foi na novela ‘Totalmente Demais’, em 2015.

Níver do dia

Matt Groening

Cartunista norte-americano, criador de ‘Os Simpsons’

64 anos