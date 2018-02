Jungmann diz que cenas de violência no Carnaval do Rio são 'inaceitáveis'

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse nesta quarta-feira (14) que as cenas de violência vistas no Rio de Janeiro durante o Carnaval são "inadmissíveis e inaceitáveis" e que "impactaram muito o governo". De acordo com o ministro, o governo deve anunciar em breve novas medidas para reforçar a segurança no Rio. "Novas medidas devem vir, não me pergunte quais são porque ainda não definimos e o presidente não bateu o martelo", disse. Ele disse ainda que está prevista para esta quinta-feira (15) uma viagem sua, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e do comandante da Marinha, Eduardo Bacellar, para o Rio. Ele aguarda a conclusão da ajuda que a União deve oferecer para o Estado de Roraima para confirmar a visita ao Estado fluminense, mas confirmou que um encontro com o governo local vai acontecer até sexta (16). "O governo federal pensa em tomar medidas adicionais no que diz respeito à segurança do Rio de Janeiro", disse, sem precisar as ações. Durante o Carnaval ao menos três policiais foram mortos e arrastões foram registrados na região de Ipanema. Além disso, moradores e turistas relataram roubos e furtos durante o feriado. Jungmann nega que o governo federal tenha deixado de cumprir seu papel na segurança do Estado, mas que a atuação no Rio depende de uma demanda do governo local, afirmando que não recebeu nenhum pedido antes ou durante o Carnaval. PEZÃO O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, também comentou as cenas de violência e admitiu falhas no planejamento da segurança durante o Carnaval. "Não estávamos preparados. Houve uma falha nos dois primeiros dias e depois a gente reforçou aquele policiamento. Mas eu acho que houve um erro nosso", disse Pezão, em entrevista ao RJTV, da Rede Globo.