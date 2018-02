Desfile das campeãs no meio da avenida

O Folia Tropical é o melhor camarote da Sapucaí (foto: Bárbara Magalhães)

O melhor local para assistir o Desfile das Campeãs é o camarote Folia Tropical. Com localização privilegiada, bem no meio da avenida, ele conta com três andares e serviço de buffet e open bar incluído no valor do ingresso - que está em torno de R$2.300. Isso dá direito a uma camiseta exclusiva, transfer de ida e volta ao sambódromo e até a utilização de um espaço de beleza. No camarote quem compra os convites circula ao lado de celebridades convidadas e ainda pode assistir um pocket-show da cantora Alcione e do sambista Zeca Pagodinho no intervalo do desfile. (RB)

Serviço

Ainda há ingressos para o desfile das campeãs do grupo especial. Eles podem ser adquiridos pelo site www.foliatropical.com.br ou pelo televendas (21) 3202-6000.