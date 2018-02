Botafogo-SP busca empate com a Ponte, mas perde liderança no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP se livrou de nova derrota em casa no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (14), a equipe de Ribeirão Preto saiu atrás no placar, mas buscou um empate por 1 a 1 com a Ponte Preta no estádio Santa Cruz. Mesmo assim, o Botafogo-SP perdeu a liderança do Grupo D para o Santos, que ganhou do São Caetano na Vila Belmiro por 2 a 0. São dez pontos ganhos em sete partidas, contra 11 do time alvinegro. O gol salvador do Botafogo-SP foi marcado aos 7min do segundo tempo por Bruno Moraes, que anotou seu quinto no Paulista e é o artilheiro da competição. Pela Ponte, o goleador foi Fellipe Cardoso. Com o resultado, a equipe campineira segue na vice-liderança do Grupo B, com nove pontos, um a menos que o São Paulo. Ferroviária vence outra e impede embalo do Santo André SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária derrotou o Santo André por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Essa é a terceira partida consecutiva sem derrota da Ferroviária, que já ameaça entrar na disputa do Grupo C no "mata-mata" do Campeonato Paulista. Moacir abriu o placar para o time da casa aos 28min do primeiro tempo, mas Lincolm igualou para a equipe do ABC aos 31min. Antes do intervalo, Hygor definiu o triunfo da Ferroviária, que somou seu sétimo ponto nas últimas três partidas. O Santo André, que vinha de triunfo sobre o Corinthians, não conseguiu embalar e se mantém em terceiro lugar no Grupo B, com sete pontos, dois a menos que a Ponte Preta e três atrás do São Paulo. Bragantino empata com Mirassol em casa SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino empatou com o Mirassol por 0 a 0, nesta quarta-feira (14), no estádio Nabi Abi Chedid. Com o resultado, o time de Bragança Paulista não acabou com a má fase e o jejum de cinco rodadas sem vitória. O último triunfo da equipe dirigida por Marcelo Veiga foi na segunda rodada, na Vila Belmiro, sobre o Santos. Mesmo assim, o Bragantino permanece na vice-liderança do Grupo A, com oito pontos. O Mirassol ainda segue em posição delicada e tem a terceira pior campanha do Estadual. São apenas seis pontos conquistados e a lanterna do Grupo D. Atrás do Mirassol na classificação geral estão apenas São Caetano e Linense, com quatro pontos.