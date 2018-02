Atlético empata e vai enfrentar o Rio Branco na semifinal

Foz x Atlético, na Arena da Baixada (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense empatou em 0 a 0 com o Foz, nessa quarta-feira (dia 14) à noite, na Arena da Baixada, pela 6ª e última rodada da 1ª fase da Taça Dionísio Filho, o 1º turno do Campeonato Paranaense. O time da capital já estava classificado por antecipação desde a 5ª rodada e jogava apenas para garantir o 1º lugar da classificação geral – que dá vantagem do mando de campo na semifinal e na final do turno.

Por terminar em 1º lugar do Grupo B, o Atlético vai pegar na semifinal (disputada em jogo único) o 2º colocado do Grupo B, o Rio Branco. O clube da capital perdeu dois mandos de campo e o local da partida ainda é indefinido.

O Foz ficou em 1º lugar do Grupo A e joga contra o Coritiba na semifinal da Taça Dionísio Filho.

ESCALAÇÃO

O Atlético vem utilizando apenas a equipe de aspirantes no Campeonato Paranaense 2018. O time principal, comandado pelo técnico Fernando Diniz, jogará somente o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. O técnico dos aspirantes, Tiago Nunes, não pode contar com o volante Deivid, suspenso por cartões amarelos. O goleiro Santos, o zagueiro José Ivaldo e o volante Bruno Guimarães, também inscritos no torneio, estão à disposição do elenco principal e não participaram do duelo contra o Foz.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo ficou marcado pela quantidade excessiva de erros das duas equipes. Com isso, os goleiros tiveram pouco trabalho. Caio, do Atlético, fez uma boa defesa aos 29, em finalização de Leandro Silva.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético continuou errando bastante na segunda tempo, mas melhorou um pouco em alguns quesitos. Aos 15, Ederson teve grande chance, na cara do gol. Ele chutou e o goleiro espalmou.

O técnico Tiago Nunes tirou Ederson aos 16 minutos. Entrou o atacante Vitor Naum. Aos 25, saiu o ponta Yago e entrou o meia João Pedro.



ATLÉTICO 0 x 0 FOZ

Atlético: Caio; Diego, Daniel, Léo Pereira e Nicolas; Pierre, Guilherme Rend, Felipe Dorta, Giovanny e Yago (João Pedro); Ederson (Vitor Naum). Técnico: Tiago Nunes

Foz: Júlio César; Paulinho, Leandro Silva, Alex Maranhão e Anderson Tasca (Luiz Beltrame); Maycon Canário, Matheus Olavo, André Oliveira, Douglas (Mathiola) e Raphael Alemão (Marcelo Soares); Luccas Brasil. Técnico: Allan Aal

Gols:

Cartões amarelos: Anderson Tasca, Luccas Brasil (F). Daniel (A).

Árbitro: Anderson Iraci Guimarães

Público: 4.550 total

Local: Arena da Baixada, em Curitiba