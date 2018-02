Coritiba derrota o Toledo fora de casa e avança às semifinais

Thalisson Kleven comemora: ele abriu o placar para o Coritiba (foto: Reprodução / TV Globo)

O Coritiba está classificado para as semifinais da Taça Dionísio Filho – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Na noite desta quarta-feira (14), o time precisava vencer o Toledo, no Oeste do Paraná, e conseguiu: o placar foi de 2 a 0, gols do zagueiro Thalisson Kelven e do atacante Evandro. O adversário, que também tinha chances de se classificar, ficou pelo caminho.

Para se classificar, o Coritiba precisava vencer e torcer por tropeços do Foz (contra o Atlético, na Baixada) ou Cianorte (diante do Prudentópolis, fora de casa). Com a vitória desta quarta, foi a 11 pontos, superando o Cianorte (empatou com o Prudentópolis e ficou com 10 pontos), mas atrás do Foz (12 pontos após o empate em 0 a 0 com o Atlético).

Assim, Coritiba e Foz vão se enfrentar na semifinal da Taça Dionísio Filho, no próximo domingo (18), em um único jogo em Foz do Iguaçu. A outra semifinal será entre Atlético e Rio Branco. Os vencedores das semifinais duelam na final, que vale taça e presença na decisão do Estadual.

CAMPANHA

Curiosamente, as três vitórias do Coritiba na Taça Dionísio Filho ocorreram nos três jogos fora de casa. Além do Toledo, o time derrotou o União (1 a 0) em Francisco Beltrão e o Londrina (3 a 0) no estádio do Café. Em casa, o time coxa-branca empatou com Prudentópolis (1 a 1) e Rio Branco (1 a 1) e perdeu para o Atlético (1 a 0).

TABELA

A Taça Caio Júnior – o segundo turno do Estadual – começa em 3 de março, um sábado. Nessa fase, os times enfrentam os adversários do próprio grupo. Os dois melhores de cada chave se classificam para a semifinal. O Coritiba joga no dia 4, um domingo, quando recebe o Maringá no Couto Pereira.

Antes disso, o time coxa-branca enfrenta o Uberlândia, pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo será em Uberlândia, às 21h30 do dia 22 de fevereiro, uma quinta-feira. Nessa fase, o confronto é em jogo único. Se houver empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

ESCALAÇÃO

O Coritiba já não tinha os meio-campistas Simião e Ruy, machucados. E o atacante Kleber foi vetado na segunda-feira (12). Alecsandro entrou no comando de ataque. No mais, o time foi o mesmo que derrotou o Londrina por 3 a 0, no último sábado (10).

Sobre Kleber, a comissão técnica do Coritiba disse que “não sabia de nada” sobre uma possível saída do jogador – a Chapecoense seria um possível destino. Ressaltou que ele está com uma lesão leve na coxa e que há a perspectiva de que ele atue pela Copa do Brasil, na próxima semana.

PRIMEIRO TEMPO

Atuando num 4-1-4-1, o Coritiba apresentou 10 minutos de bom futebol e criou uma boa chance de gol, num chute de Thiago Lopes. Depois disso, o time parou de jogar. Os jogadores de meio-de-campo tinham dificuldade em tocar a bola e os meias-pontas Iago e Guilherme Parede apareciam pouco, bem como o centroavante Alecsandro. Aos 43 minutos, parte da iluminação do estádio 14 de Dezembro caiu. O árbitro Adriano Milczvski suspendeu a partida, que ficou paralisada por três minutos. Três minutos depois, a etapa foi encerrada. Houve apenas cinco finalizações, sendo três do Toledo (uma certa) e duas do Coritiba (ambas certas). “A gente começou bem, mas sabia que ia ser difícil”, disse o meia Thiago Lopes.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Coritiba também não conseguiu engatar jogadas. Mas aos 14 minutos o time marcou 1 a 0. Julio Rusch cobrou escanteio e o zagueiro Thalisson Kelven desviou. A bola entrou e até passou em um buraco da rede. Foi o primeiro gol do defensor como jogador profissional. O gol mudou o panorama do jogo. O Toledo, que precisava vencer para se classificar, passou a atacar com mais intensidade. E o Coritiba ganhou campo para contra-atacar. Mas sem sucesso.

Aos 31 minutos, o técnico Sandro Forner fez a primeira mudança: Cesar Benitez na lateral-direita, em vez de Marcos Moser (que já tinha cartão). Aos 39, João Paulo substituiu Thiago Lopes no meio-de-campo. Aos 44, Evandro entrou no ligar de Alecsandro. E, aos 48, Evandro fez o segundo gol, após um lançamento do goleiro Wilson.

TOLEDO 0 x 2 CORITIBA

Toledo: Diego; Adriano, Eduardo Luiz, Renan Dutra e Anderson Luis; Jessé (Wallan), Júlio César (Lucas Pará), João Felipe, Ari Moura (Guilherme) e Ferreira; Gilmar Couto. Técnico: Paulo Baier

Coritiba: Wilson; Marcos Moser (Benitez), Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Vitor Carvalho, Julio Rusch e Thiago Lopes (João Paulo); Iago, Alecsandro (Evandro) e Guilherme Parede. Técnico: Sandro Forner

Gols: Thalisson Kelven (14-2º), Evandro (48-2º)

Cartões amarelos: Renan Dutra, Ferreira, Marcos Moser

Árbitro: Adriano Milczvski

Local: Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, quarta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

3 – Ferreira dribla um marcador e bate de fora da área. A bola amortece na defesa e fica fácil para Wilson

7 – Thiago Lopes arranca, tabela com Alecsandro, recebe e bate a gol. Diego salta e faz boa defesa no canto esquerdo

22 – Ferreira recebe no bico da área, gira e chuta à esquerda do gol

38 - Julio Rusch aproveita sobra da defesa e bate a gol. A bola desvia em Eduardo e leva perigo, mas sai em escanteio

40 – Anderson Luis arrisca de longe e manda para fora

SEGUNDO TEMPO

5 – Guilherme Parede recebe lançamento sem marcação. Diego sai da área e o desarma

7 – Ferreira dribla Vitor Carvalho e Marcos Moser e finaliza por cima

13 – Ari Moura recebe perto da área e chuta com curva, mas manda para fora

14 – Gol do Coritiba. Júlio Rusch cobra escanteio. Thalisson Kelven desvia para dentro, na risca da pequena área

20 – Julio Rusch lança Thiago Lopes. O goleiro Diego sai e salva antes da finalização

21 – Ari Moura cobra falta e Wilson pega

22 – Guilherme Parede recebe na área, mas demora para chutar e finaliza em cima da marcação

23 – Ferreira domina na área e bate no canto. Wilson pega

29 – Ari Moura cobra falta para a área. Ninguém toca na bola, que assusta e sai

30 – Iago cruza. Alecsandro fura. Renan Dutra toca na bola e quase marca um gol contra

35 – Lucas Pará recebe na direita e bate cruzado, para fora

36 – Wallan passa por William Mathues e cruza. A bola vai direto a gol e Wilson pega

42 – Adriano cobra falta na barreira, fica com a sobra e bate de primeira. A bola sai rente à trave

47 – Após cruzamento, Renan Dutra desvia de cabeça. Wilson faz boa defesa no canto

48 – Gol do Coritiba. Wilson repõe a bola. A bola cai com Evandro, que, de fora da área, encobre o goleiro